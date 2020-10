Conferenza dei Sindaci di Roma Metropolitana, Caroccia: “Interventi sulle reti idriche e fognarie di Fiumicino”

Fiumicino – Durante la Conferenza dei Sindaci di Roma Metropolitana, l’Amministrazione del Comune di Fiumicino è intervenuta sulla necessità di lavori sulla rete idrica e fognaria del proprio territorio.

“Questa mattina ho partecipato a nome dell’Amministrazione comunale di Fiumicino alla conferenza dei 121 sindaci della Città metropolitana che si è tenuta presso il Centro congressi La Fornace Acea a Tor di Valle – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia -. Durante l’assemblea si è discussa e approvata la carta del servizio idrico integrato. Si è parlato anche di investimenti: come Comune di Fiumicino abbiamo presentato un programma di interventi di estensione delle reti idriche e fognarie in diverse zone della città, come Testa di Lepre, Tragliata, Maccarese, Fiumicino, oltre alla bonifica delle reti datate che creano frequenti perdite in più zone del territorio”.

