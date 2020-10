Covid-19, il presidente Fipe Confcommercio Lazio sud: “Continuiamo a rispettare le regole”

Latina – In merito all’emergenza Covid, il presidente Fipe Confcommercio Lazio sud, Italo Di Cocco dichiara: “Continuiamo a lavorare nel rispetto di tutte le misure di sicurezza. Non vanifichiamo quanto fatto fino ad oggi”.

Si tratta di un esortazione rivolta ai consociati e non solo. Di un “invito a tutte le attività affinchè proseguano a lavorare nel rispetto delle regole imposte dal Governo per contrastare il Covid-19. Solo in questo modo – dichiara Di Cocco – possiamo sperare di riuscire a superare questo momento di grande difficoltà”.

Nell’invitare alla prudenza il presidente Fipe Confocommercio Lazio sud traccia anche un bilancio sostenendo: “Dalla riapertura ad oggi di tutte le attività, bar e ristoranti hanno ben lavorato rispettando tutte le misure di sicurezza adottate per contrastare il Covid 19.

Dal distanziamento tra i tavoli all’uso delle mascherine e dell’igienizzante per proseguire con la tracciabilità del cliente. Abbiamo evitato i buffet favorendo il servizio ai tavoli, così come le serate danzanti. Bene ha fatto il Governo a capire che imporre la chiusura dei locali alle 23 avrebbe vanificato il lavoro svolto fino ad oggi“.

