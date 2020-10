Fiumicino, riapre la biblioteca “Giulio Regeni” di villa Guglielmi: ecco le novità

Fiumicino – “Siamo felici di aver raggiunto, insieme all’Amministrazione comunale, un primo traguardo per migliorare la biblioteca comunale ‘Giulio Regeni’“. Così, in una nota, Andrea Zanin, segretario dei Giovani Democratici di Fiumicino.

“La nostra esperienza da studenti, insieme a quella di tanti altri cittadini che frequentano quotidianamente la biblioteca di villa Guglielmi, ci ha permesso di elaborare una serie di proposte presentate al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca lo scorso agosto – spiega Zanin -. Tra le proposte, l’estensione dell’orario e dei giorni di apertura della biblioteca, l’integrazione di personale specializzato, un’accessibilità completa alla struttura e la realizzazione del caffè letterario. Un insieme di proposte che vogliono rendere la biblioteca di villa Guglielmi uno dei poli culturali principali della nostra città. Abbiamo così finalmente aperto quel canale di comunicazione tra i giovani e l’Amministrazione comunale che aspettavamo da anni; e come Giovani Democratici ci impegneremo per rendere questo dialogo sempre più proficuo, per migliorare sempre di più la nostra città”.

“La biblioteca ‘Giulio Regeni’ – ha aggiunto il vicesindaco di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca – riapre con importanti novità. Come Amministrazione comunale abbiamo accolto le proposte presentate dai Giovani Democratici, che si sono fatti promotori di richieste sentite dalla cittadinanza, in particolare dai giovani del territorio fruitori della biblioteca. Siamo certi che queste iniziative siano necessarie per rendere la biblioteca un vero centro culturale e di aggregazione. In tal senso, il lavoro dell’Amministrazione ha permesso l’estensione dell’orario fino alle ore 19, e l’apertura il sabato dalle ore 9 alle 13 grazie ad una migliore organizzazione degli orari di lavoro del personale ora assegnato e a cui va la nostra gratitudine “.

“Adesso proseguirà il lavoro per rendere il plesso in modo completamente accessibile a tutti secondo le modalità che la Soprintendenza riterrà opportuna”, concludono Zanin e Di Genesio Pagliuca.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino