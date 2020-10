Halloween si festeggia a Cinecittà World

Per difendersi dal Covid-19 ma anche per divertirsi spaventando, mascherine e costumi protagonisti a Cinecittà World per festeggiare il mese di Halloween con esperienze da brivido: il Parco divertimenti del Cinema di Roma si trasforma dal 3 Ottobre con zombie, vampiri e fantasmi, circondati da zucche e pannocchie, covoni di fieno e ragnatele.

È un Halloween per Bambini con BOO! 1° Horror House per bambini fatta da bambini.

Tutti in costume a spaventarsi reciprocamente in un labirinto rigorosamente vietato sopra i 10 anni. E se il costume non fa abbastanza paura…c’è sempre il Trucca-Bimbi mostruoso.

È un Cine-Halloween nel Parco del Cinema: con l’amatissima Horror House, arricchita con 3 nuove sale, dedicate a Saw e all’ambiguo Hannibal Lecter. Nel percorso al buio tra i Set più terribili della storia gli ospiti camminano a fianco dei loro peggiori incubi cinematografici, da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13, all’antro di Lord Voldemort, ispirato dalla saga di Harry Potter.

I segreti del cinema horror vengono svelati nello show dal vivo Trucchi da Paura, mentre i set del cinema prendono vita a CineTour – Il risveglio dei morti viventi animandosi di Mummie e Zombie. Infine proiezioni dark su un maxischermo ad acqua in Gocce di paura.

È un Halloween da Paura, tra le salite e le cadute a precipizio di INFERNO, la montagna russa dove perdersi tra i gironi danteschi, o con la visita sul set “hot” di Aquila IV per avventurarsi dentro EROTIKA IV, il sottomarino infestato da vampiri/vampiresse e riservato solo a chi sa mantenere…per davvero, il distanziamento sociale! Al termine di ogni giornata l’Halloween Show nella Cinecittà Street, addobbata a tema.

“È un Halloween per tutti quello che si prepara a Cinecittà World: coinvolgente per i bambini, emozionante per gli appassionati di cinema, pauroso per gli amanti del terrore” – commenta l’AD del parco Stefano Cigarini, “il tutto garantendo divertimento in sicurezza”.

Molti gli eventi del mese: il 10 ottobre Party di inaugurazione, il 10/11 la Finale di Miss Grand International, il 18 la Cinecittà World Run, il 24 grande pugilato internazionale con Fighiting Spirit Night e il concerto di Geolier, il 25 il concorso per eleggere il “Miglior Dolcetto Scherzetto 2020”, gran finale il 31/10 con la Notte delle Streghe!

Cinecittà World è a Roma, Via di Castel Romano (SS Pontina, uscita Castel Romano), a 10 minuti dal Grande Raccordo Anulare.

