Il coronavirus dilaga negli Usa: i casi positivi sono oltre 7,5 milioni

Washington – I casi di coronavirus negli Stati Uniti hanno superato quota 7,5 milioni: lo riporta la Johns Hopkinks University, secondo cui il Paese conta ad oggi 7.500.964 contagi, inclusi 210.886 decessi.

Nel frattempo si allarga il focolaio di coronavirus alla Casa Bianca, dove è risultato positivo anche Stephen Miller, uno dei principali consiglieri del presidente, che era in viaggio con Trump mercoledì scorso, il giorno in cui si è sentita male Hope Hicks a bordo dell’Air Force One risultando poi positiva al testa. Con una dichiarazione diffusa ieri, Miller ha reso noto che “da 5 giorni sono in isolamento e lavoro da casa, dopo essere risultato negativo ogni giorno fino a ieri, oggi sono risultato positivo e sono in quarantena”.

Sono ormai decine le persone che sono state contagiate in quello che viene definito “un focolaio qui alla Casa Bianca” dalla stessa portavoce Kayleigh McEnany, anche lei contagiata insieme ad almeno due dei suoi collaboratori. Molti dei contagi si registrano tra le persone che hanno partecipato sabato 25 settembre alla cerimonia alla Casa Bianca per la nomina di Amy Comey Barrett alla Corte Suprema.

Un focolaio, quello di Pennsylvania Avenue 1600, “che avrebbe potuto essere evitato ed è la prova che la pandemia non è una bufala”. Ne è convinto l’immunologo membro della task force dell’amministrazione Usa contro il Covid-19, Anthony Fauci, secondo quanto riporta la Cnn. “Date un’occhiata a quello che è successo questa settimana alla Casa Bianca. Questa è una realtà. E ogni giorno che passa spuntano sempre più persone infette”, ha osservato Fauci parlando agli studenti dell’American University: “Non è una bufala. È una situazione spiacevole quando vediamo cose del genere, perché avrebbe potuto essere evitata”.

Rispondendo alla domanda di uno studente che gli chiedeva cosa dire ai parenti e agli amici che non credono alla pandemia, Fauci ha aggiunto: “In questo momento abbiamo 210.000 persone che sono morte e 7,3 milioni di persone che sono state infettate. A livello globale, ci sono oltre un milione di persone che sono morte. Questa non è una bufala”. E poi: “Non si può dire che le persone in tutto il mondo e gli alleati americani stiano mentendo e definendola una bufala: È la realtà”.

(Il Faro online)