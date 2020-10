Incentivazione allo studio, la Federscherma premia i suoi giovani atleti

Roma – Si è svolta lo scorso 2 ottobre nella Tribuna Autorità dello Stadio Olimpico di Roma la cerimonia di consegna dei premi del progetto “Incentivazione allo Studio“, promosso dalla Federazione Italiana Scherma insieme all’Istituto per il Credito Sportivo.

Ad essere premiati sono stati 132 studenti-atleti, accompagnati dalle loro famiglie, che si sono distinti nell’ultimo anno sia per i loro risultati sportivi, ma anche per il loro percorso scolastico o accademico.

“La FederScherma – ha esordito il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi – ha la capacità di vincere ogni giorno medaglie olimpiche con progetti come questo, rendendosi socialmente attiva come riferimento nel mondo sportivo del nostro paese perché non c’è raccolto senza la semina. Come banca dello sport siamo accanto e saremo sempre vicini a chi riesce a trasmettere i veri valori. La FederScherma – ha concluso Andrea Abodi – è un esempio per tutti“.

“La scherma italiana non è solo quella capace di qualificare tutte le sei squadre ai Giochi Olimpici – ha detto il presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso – ma è anche quella capace di mettere i ragazzi nelle migliori condizioni per coniugare attività sportiva ed impegno scolastico. Noi crediamo nel valore dello sport di formare le nuove generazioni. Mai come in questo periodo, dare stimoli ed incoraggiare i ragazzi rappresenta un impegno civile prim’ancora che sportivo. Purtroppo però anche lo sport avrebbe bisogno di stimoli forti ed invece “mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata”. Ci si sta troppo – ha concluso Scarso – perdendo in parole, per lo sport è tempo dei fatti concreti“.

Presente anche il presidente del Coni Giovanni Malagò che ha voluto dare merito alla Federscherma dicendo: “Tra le 44 federazioni italiane nessun’altra si è fatta carico di un’iniziativa come questa. La scherma è lo sport che forma di più le persone che poi diventano protagonisti di ruoli dirigenziali nei luoghi dello sport a dimostrazione del fatto che fin da subito si fa coincidere impegno in pedana e tra i banchi”. A conferma di quanto detto dal Presidente Malagò, erano presenti i pluirititolati Giampiero Pastore, vicepresidente federale e responsabile dell’Istituto della Scienza e Sport del CONI e Diana Bianchedi, attuale coordinatrice dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

Gli studenti-atleti hanno avuto riconoscimenti diversificati per ciascuna categoria: i GPG che hanno sostenuto l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo d’istruzione con il massimo del giudizio e che hanno partecipato ad almeno due prove nel corso della stagione scorsa, sono stati premiati con una medaglia.

I Giovani, diplomatisi all’esame di maturità con un voto maggiore a 90/100 e che rientrano nel primo 10% del ranking hanno ricevuto una pergamena e la somma di 500 euro quale concorso per le spese per l’immatricolazione universitaria.

Gli Assoluti che già frequentano l’università e che hanno sostenuto almeno il 75% degli esami previsti nel corso dell’anno e che rientrano nel primo 10% del ranking hanno ricevuto la somma di 600 euro, quale concorso di spese per l’iscrizione anno successivo, mentre gli Assoluti che si sono laureati con una votazione finale da 105/110 e che sono nel primo 10% del ranking hanno ricevuto un diploma e la somma di 750 euro quale contributo spese per un’eventuale prosecuzione negli studi.

Un Premio Speciale è stato poi consegnato dal Consiglio Nazionale allo spadista Davide Di Veroli, portabandiera dei Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires del 2018, come esempio del connubio atleta-studente.

Tra le altre personalità che si sono susseguite nella cerimonia di premiazione anche il direttore delle Risorse Umane di Sport e Salute Riccardo Meloni, le autorità militari in rappresentanza dei Gruppi sportivi e Corpi civili dello Stato, il Procuratore generale dello Sport, Ugo Taucer, la vicepresidente della Federazione Scherma di Capo Verde, Maria Silva, il Sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli, l’assessore al Comune di Terni Elena Proietti e l’assessore al Comune di Bologna Roberta Li Calzi.

Nel corso della cerimonia è stato anche osservato un minuto di raccoglimento in ricordo del Maestro Antonio Di Ciolo, scomparso martedi scorso all’età di 86 anni.

L’evento è stato trasmesso in diretta streaming su Federscherma TV, la web tv federale.

ELENCO DEI PREMIATI – GPG

Andrea Demetrio Aloi Accademia della Scherma Reggio Calabria Andrea Alparone Accademia d’Armi Agesilao Greco Caltagirone Alessandra Antognoli Michelin Sport Club Torino Vittoria Antoniello Arcoveggio 2011 Sara Arena Circolo Schermistico Mazarese Alice Armezzani Club Scherma Fabriano Andrea Artuso Fides Livorno Vittoria Balsano Petrarca Scherma Padova Alice Barsella Comense Scherma Niccolò Bechini Fides Livorno Lorenzo Bellagamba ProPatria 1883 Milano MariaVittoria Berretta Scherma Vittoria Pordenone Carmine Emanuele Bosco Club Scherma Formia Davide Cacciari Virtus Scherma Bologna Tommaso Calabrese Scherma Modica Teresa Calamita ProPatria 1883 Milano Vincenzo Carnovale Circolo Scherma Lametino Matteo Cartia Scherma Modica Gloria Caruso Scherma Niscemi Daniele Cerase Centro Scherma Latina MariaCarolina Chiarolanza Club Scherma Formia Elisa Chinnici Scherma Bresso Alessia Chirico ProPatria 1883 Milano Zakiya Chraim Accademia Bernardi Ferrara Luca Cianci Club Scherma Bari Greta Collini Dielleffe Venezia Giuseppe Antonio Confettura Cus Catania Scherma Anita Dalla Villa ProPatria 1883 Milano Ludovica D’Annibale Lazio Scherma Ariccia Francesca De Santi Antoniana Scherma Simone Di Marco Scherma Ostia Francesco Valerio Di Pietro Club del Fioretto Pescara Francesco Dodaro Club Scherma Cosenza Francesca D’Orazi Lame Tricolori Roma Serena D’Orto Scherma Desio Ilaria Ferrari Virtus Scherma Bologna Filippo Ferro Accademia d’Armi Agesilao Greco Caltagirone Angelica Carmen Fimiani Club Scherma Salerno Lorenzo Maria Formichini Bigi Accademia Schermistica Fiorentina Elia Pietro Galli Associazione Scherma Pro Vercelli Elisa Garnero Club Scherma Roma Virginia Gaudio Club Scherma Casale Sofia Giordani Club Scherma Jesi Nicole Giuliani Scherma Pistoia 1984 Stella Grohovaz Giardino Milano Gabriele Grossi Club Scherma Bari Eleonora Liuba Gubinelli Club Scherma Fabriano Luca Santo Maria Isaia Club Scherma Acireale Alessandro Madeo Scherma Corigliano Matteo Manente Scherma Mogliano Pietro Nicodemo Marchini Fides Livorno Alice Marcozzi Giardino Milano Sofia Mazzucco Giulio Verne Roma Ettore Menozzi Capitolina Scherma Sofia Monfredoni Club Scherma Legnano Gaia Moretti Cesare Pompilio Genova Emma Morsiani PentaModena Giulia Neri Circolo Scherma Navacchio Ludovica Numa Antoniana Scherma Giorgio Michele Palumbo Scherma Trani Rebecca Pantano Accademia Scherma Milano Maria Sole Pasetto Fondazione Marcantonio Bentegodi Verona Sara Pendenza Club Scherma Salerno Larissa Francesca Chiara Pensa ProPatria Scherma Busto Arsizio Leonardo Pignatelli Partenope Scherma Matteo Poggi Pentathlon Modena Tommaso Polo Schermabrescia Pierluigi Rapisarda Club Scherma Siracusa Giuseppe Rau Club Scherma Acireale Simone Rinaldi Michelin Sportclub Torino Luca Rinaldi Vesigna Club Scherma Lucca TBB Arianna Riva Circolo Scherma Lecco Giulia Rosiello Circolo Nautico Posillipo Beatrice Russo Accademia Scherma Marchesa Torino Francesca Saettone Pro Vercelli Eleonora Saiu Accademia d’Armi Athos Cagliari Miriam Salamone Scherma Augusta Francesco Savini Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo Tommaso Scassini Circolo della Scherma Terni Pietro Sestagalli Pro Patria Scherma Busto Arsizio Edoardo Sfondrini Club Scherma Sesto Anita Sgubbi Circolo Schermistico Forlivese Elvira Sigona Scherma Modica Francesco Simionato Officina della Scherma Niccolò Smerieri Club Scherma Lucca TBB Arianna Sola Frascati Scherma Marco Sorbello Scherma Augusta Vittoria Spina Circolo della Scherma Terni Gabriele Stimoli Cus Catania Scherma Alessandro Taroni Arcoveggio 2011 Nicola Tomassetti Virtus Scherma Bologna Francesco Davide Triggiano Nedo Nadi Salerno Daniele Troia Club Scherma Siracusa Francesco Valente Club Scherma Lucca TBB Maria Fiore Vianello Circolo Scherma Mestre Livio Di Rosa Asia Vitali Circolo Schermistico Forlivese Asia Volpi Fanum Fortunae Scherma Renato Zicarelli Club Scherma Cosenza

ELENCO DEI PREMIATI – GIOVANI | Diploma

Letizia Ambrosetti Club Scherma Rapallo Diletta Andaloro Circolo Schermistico Mazarese Martina Favaretto Fiamme Oro Edoardo Giuseppe Foti Fiamme Oro Roma Ludovica Genovese Frascati Scherma Giorgio Guerriero Circolo Scherma Delfino Ivrea Manuela Lanari Frascati Scherma Tommaso Lorenzon Circolo Scherma Montebelluna Giorgio Marciano Champ Napoli Riccardo Masarin Bottagisio Sport Center Verona Claudia Memoli Fiamme Azzurre Filippo Quagliotto Circolo Scherma Montebelluna Maria Allegra Sorini Club Scherma Jesi Benedetta Taricco Aeronautica Militare Maddalena Vestidello Petrarca Scherma Padova

ELENCO DEI PREMIATI – ASSOLUTI | Frequenza universitaria

Alberto Arpino Fiamme Rosse Giulia Arpino Fiamme Rosse Marco Balzano Carabinieri Elisabetta Bianchin Aeronautica Militare Sofia Brunati Circolo Scherma Lecco Matteo Cederle Petrarca Scherma Padova Chiara Crovari Frascati Scherma Martina Sinigalia Carabinieri Alice Tiso Giulio Verne Roma Federico Vismara Fiamme Azzurre Francesco Zechini Club Scherma Ancona

ELENCO DEI PREMIATI – ASSOLUTI | Laurea

Sara De Alti Cesare Pompilio Genova Isabella Panzera Club Scherma Apuano Giancarlo Scarascia Mugnozza Capitolina Scherma

PREMIO SPECIALE

Davide Di Veroli – Fiamme Oro