Inclusione sociale, siglata l’intesa tra comune di Sabaudia e LatinAutismo

Sabaudia – È stata siglata l’intesa tra l’Amministrazione comunale, gli istituti scolastici “V.O. Cencelli” e “Giulio Cesare”e la Onlus LatinAutismo, finalizzata alla promozione di ogni iniziativa, progettualità ed intervento atti a garantire a bambini, adolescenti e persone con disturbo dello spettro autistico di ogni grado, l’inclusione sociale e scolastica, una pari dignità sociale, il diritto all’autonomia e il diritto al lavoro.

Alla firma, avvenuta nel pieno rispetto delle misure di prevenzione Covid, hanno partecipato il Sindaco Giada Gervasi, il delegato all’istruzione Francesca Marino, la presidente dell’Associazione Monia Magliocco, la Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo Miriana Zannella e la maestra Eliana Minieri, funzione strumentale dell’Istituto Comprensivo “Cencelli” in rappresentanza del Dirigente Marco Scicchitano. Presenti anche una rappresentanza delle famiglie aderenti a LatinAutismo.

“Il protocollo sottoscritto sancisce l’impegno sinergico di tutti i firmatari, che ringrazio sentitamente, nella realizzazione di attività mirate ad assicurare, nel suo obiettivo più ampio, la difesa dei diritti delle persone con autismo o con disturbi generalizzati dello sviluppo e delle loro famiglie, al fine di promuovere e sostenere ogni forma di inclusione e partecipazione attiva alla vita sociale e scolastica della città – illustra il consigliere delegato Francesca Marino – In un momento così delicato e precario abbiamo il dovere di reagire positivamente e di continuare a progettare l’immediato futuro, soprattutto con riguardo alle fasce di popolazione più sensibili.

Ecco perché questa intesa con LatinAutismo rappresenta davvero una opportunità importante per creare percorsi condivisi mirati, in prima battuta, a favorire il confronto costruttivo sulle risorse a disposizione sul territorio per approdare ad un miglioramento della qualità di vita per bambini e ragazzi autistici e per i loro familiari”.

L’incontro è stato utile per gettare le basi del lavoro nell’immediato futuro, con la programmazione di incontri (che al momento verranno per via telematica) e il confronto su una serie di attività che si è ritenuto necessario implementare, nel rispetto degli obiettivi sanciti dal protocollo operativo siglato.

Attiva dal 2017, l’Associazione LatinAutismo Onlus ha come finalità la difesa dei diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie e la promozione di un’assistenza scolastica, sanitaria e sociale alle persone con autismo o con Disturbo Generalizzato dello Sviluppo (DGS) in ogni fase della vita. In considerazione del forte aumento di diagnosi di spettro autistico e della scarsa assistenza sanitaria a livello distrettuale e regionale, fin da subito l’Associazione ha cercato di ascoltare le necessità delle singole famiglie, facendo conoscere loro le disposizioni di legge in materia sanitaria, fiscale e scolastica e valorizzando il loro ruolo educativo, anche attraverso percorsi di formazioni e informazione mirati, in stretta collaborazione con Comuni, Istituzioni e Scuole del territorio. Obiettivo ultimo è garantire il miglioramento della qualità di vita a tutte le persone “speciali” e alle loro famiglie, offrendo un punto di riferimento che possa fungere anche da raccordo tra le diverse situazioni e necessità.

Tutte le informazioni circa le attività dell’Associazione LatinAutismo sono reperibili sul sito web www.latinautismo.it.