Ladispoli, in aggiornamento la banca dati del Catasto terreni

Ladispoli – L’Amministrazione comunale rende noto l’Agenzia delle Entrate (Ufficio Provinciale Territorio di Roma) ha comunicato che, a seguito di due delibere del comune di Ladispoli e di Cerveteri, dal 2 ottobre 2020 sta procedendo alla Variazione Circoscrizionale Territoriale per la costituzione della Banca Dati del Catasto Terreni, sia censuaria che cartografica del Comune di Ladispoli.

In particolare i due atti stabiliscono che il Comune di Ladispoli sarà individuato territorialmente dai fogli di mappa, interi e/o parziali, attualmente in carico al Comune di Cerveteri riportati nell’elenco allegato.

Per completare le operazioni di aggiornamento, fino al 30 ottobre 2020, per i soli fogli di mappa interessati compresi i relativi fogli allegati di CT, saranno sospese le attività di aggiornamento delle banche dati Catastali e di Pubblicità Immobiliare, compresi gli atti trasmessi per via telematica.

Ad aggiornamento avvenuto, sia la banca dati Censuaria del Catasto Terreni che le nuove mappe cartografiche manterranno la stessa numerazione di Fogli e Particelle. Gli estratti cartografici digitali già rilasciati per i fogli interessati dalla Variazione Circoscrizionale Territoriale del Comune di Cerveteri non ancora utilizzati, risulteranno superati e dovranno essere richiesti sul Comune di Ladispoli di nuova costituzione catastale. Il nuovo estratto digitale potrà essere rilasciato in esenzione dietro la presentazione della precedente ricevuta di pagamento.

