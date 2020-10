Mancata manutenzione delle strade, FdI Ardea denuncia Città Metropolitana

Ardea – Il gruppo di Fratelli d’Italia ad Ardea ha deciso di aprire una denuncia contro Roma Città Metropolitana, per omissioni sulla manutenzione delle strade provinciali.

“E’ da annoverare oggi l’ennesimo incidente stradale avvenuto sulla via Laurentina nel comune di Ardea – dice il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia -, dove si registrano 4 feriti di cui uno ad ora verserebbe in gravi condizioni. Strada estremamente dissestata, della quale chiedemmo la messa in sicurezza alla sindaca di Roma Città metropolitana già a febbraio 2020, protocollando migliaia di firme raccolte dei cittadini preoccupati per la pericolosità della strada in questione”.

“Richiesta alla quale non abbiamo mai ricevuto risposta – prosegue il gruppo consiliare -, ed alla quale si è aggiunta una mozione del consigliere metropolitano di FDI Libanori proprio pochi giorni fa. Denunceremo Città Metropolitana per l’abbandono totale delle sue competenze in materia di manutenzione stradale, allo stesso tempo sottolineiamo le responsabilità dell’amministrazione rutula la quale non ha caldeggiato le nostre richieste presso la sindaca Raggi. Assistiamo ancora all’immobilismo ed alla incapacità amministrativa dei 5 stelle a tutti i livelli “.

