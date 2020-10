Masi: “Casi di Covid-19 nel centro accoglienza dell’Infernetto? Vogliamo chiarezza”

Ostia – “Apprendiamo di alcuni casi positivi all’interno del centro accoglienza dell’Infernetto e dei problemi che ne sono conseguiti. Presenteremo un’interrogazione per capire bene la situazione e i provvedimenti che sono stati adottati per arginare il contagio e permettere ai residenti del quartiere di stare più tranquilli”. Così, in una nota, la consigliera di Fratelli d’Italia in X Municipio Mariacristina Masi.

“Risulta anche che, negli ultimi giorni, si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine – spiega Masi-: chiederemo i motivi per cui si sia arrivati a tali disordini e come si intenda procedere per controllare che si rispetti la quarantena quando prevista. Il Consiglio deve essere al più presto informato di quanto sta accadendo”, conclude la consigliera.

