Minturno, “Te Lo regalo se ti piace del Basso Lazio” riapre dopo 8 mesi di chiusura forzata

Minturno – “Te lo regalo se ti piace del Basso Lazio” riapre i battenti. Una ripresa delle attività che in tanti hanno atteso con ansia trattandosi ormai di una realtà consolidata nel sud Pontino.

Non solo un profilo facebook, neanche un semplice locale allestito nell’ex chiesa di San Biagio nel cuore del centro storico di Minturno, ma una sorta di famiglia allargata nella quale trovare risposte a esigenze contingenti che, in questo periodo di coronavirus, purtroppo, sono aumentate soprattutto nei nuclei familiari con disagio.

Ed è per rispondere alle difficoltà che nasce questa realtà che gli stessi amministratori Massimo Cicatelli e Luca Pirolozzi sostengono essere rappresentata “non da noi, ma da tutti coloro che contribuiscono a mantenerla in vita. Una organizzazione che sostiene la gente ed è sostenuta dal contributo della gente”.

Finalmente, dopo quasi otto mesi di chiusura “forzata”, “Te lo regalo se ti piace del Basso Lazio” torna ad alzare le saracinesche venerdì 9 ottobre, nel centro storico di Minturno, per accogliere tutti coloro che sono alla ricerca di mobilio, abbigliamento, arredamenti per la casa e tanto altro.

“E’ emozionante – dicono Pirolozzi e Cicatelli -, finalmente ci viene data la possibilità di proseguire nel nostro impegno ad aiutare le persone che vivono un momento di difficoltà. Aiuti che abbiamo cercato di garantire anche nel periodo più difficile di questa pandemia legata al Covid-19 con raccolte alimentari allestite fuori ai supermercati. In questo progetto ciascuno di noi è fondamentale per la buona riuscita. Non siamo noi due il cuore di questa realtà, ma le persone comuni che anche con un piccolo contributo danno risposte alle esigenze di altre persone”.

Gli amministratori nell’annunciare la riapertura di “Te lo regalo se ti ppiace del Basso Lazio” sottolineano anche che “dovranno essere rispettate le regole anti-covid. Divieto di assembramenti, un numero massimo di persone all’interno dei locali, mascherina obbligatoria e distanziamento non solo all’interno, ma anche all’esterno”.

