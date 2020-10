Montalto, arrivano dalla Regione Lazio circa 4 mila euro per la biblioteca comunale

Montalto – Il Comune di Montalto di Castro rende noto che ha ricevuto un contributo dalla Regione Lazio di 3.916,79 euro da destinare al potenziamento dei servizi informatici e digitali della biblioteca comunale attraverso i quali creare un link immediato, intuitivo e ricco di contenuti tra la biblioteca e la sua utenza.

Il contributo è stato ottenuto mediante la partecipazione all’avviso pubblico regionale per “l’assegnazione di contributi per biblioteche, musei e archivi storici di ente locale, di ente o azienda regionale e di proprietà privata.

“Ringrazio la Regione Lazio e lo staff dell’ufficio cultura per il contributo ottenuto – dichiara l’assessore alla cultura Silvia Nardi – che andrà a potenziare e migliorare i servizi informatici della biblioteca”.

