Ora è ufficiale: in Italia stato di emergenza prorogato fino al 31 gennaio 2021

Roma – Il Consiglio dei ministri ha approvato, con una delibera, la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. E’ quanto si apprende da fonti di governo, al termine del Cdm.

La Camera stamattina ha approvato la risoluzione di maggioranza sulla proroga dello stato di emergenza per il Covid con 253 voti a favore e 3 voti contrari. L’aula ha poi respinto la prima parte della risoluzione dell’opposizione, per la quale era stata chiesta votazione separata, con 202 2ì e 256 no. I deputati in missione, compresi quelli in isolamento, erano oggi 120, con conseguente abbassamento della soglia per il numero legale. (Fonte: Adnkronos)