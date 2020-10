Ostia, Ghera: “Interrogazione in Regione per chiusura del reparto di psichiatria”

Ostia – Chiude temporaneamente il reparto di psichiatria di Ostia, per ottemperare ai lavori di ristrutturazione dei locali.

“Sono previsti lavori di ristrutturazione presso il reparto di psichiatria di Ostia per circa quattro mesi – dice Fabrizio Ghera, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lazio -. Ben vengano interventi per rendere più idonei gli spazi che ospitano i pazienti, ma non possiamo lasciare inascoltato il grido delle famiglie che chiedono spazi alternativi, per poter stare accanto ai propri cari”.

“Sarebbero costrette altrimenti a recarsi in altre zone di Roma o addirittura – prosegue Ghera -, da quanto si apprende, in altre province. Presenteremo un’interrogazione in Regione per capire bene i provvedimenti adottati e per sollecitare affinché siano rispettati i tempi previsti per i lavori e siano valutate tutte le soluzioni che possano, nel frattempo, alleviare la situazione dei malati. Temiamo infatti che così i pazienti rischino di rimanere distanti dalle famiglie e di sentirsi quindi più soli. Siamo in una fase molto delicata, l’emergenza sanitaria e la crisi economica avranno forti ripercussioni anche sulla salute mentale e non dobbiamo lasciare nulla di intentato”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio