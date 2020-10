Roma – Un grave incidente è avvenuto su via Laurentina, all’altezza via della Mandriola alle 18:25 di oggi 7 ottobre. Due le auto coinvolte nel sinistro, all’interno delle quali erano presenti due persone adulte e un bambino di 7 anni.

Sul luogo sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma, che attraverso l’uso del divaricatore hanno trascinato fuori le persone dai veicoli incidentati. Il 118 ha provveduto a trasportare i passeggeri presso l’ospedale più vicino in codice rosso. Presenti anche l’auto medica, l’elisoccorso e le forze dell’ordine.

Foto 2 di 2



La via Laurentina è stata chiusa nelle due direzioni da Cimitero Laurentino e Via Solfarata. Il traffico è stato deviato su via Ardeatina e via Pontina.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana