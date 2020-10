Roma, treno guasto: ritardi e cancellazioni sulla FL1 Roma-aeroporto di Fiumicno

Roma – Ennesima mattinata di passione per i pendolari della Capitale. A causa di un guasto a un treno sulla linea FL1, che collega Roma all’aeroporto di Fiumicino, si registrano ritardi fino a mezz’ora e treni cancellati sia in direzione dell’aeroporto che nel senso opposto. Diversi i disagi per lavoratori pendolari, costretti ad aspettare per decine e decine di minuti sulla banchina.

(Il Faro online)