Saline, il tombino di via Milani sta crollando: la disperazione dei residenti

Ostia – “Sono anni che il tombino di via Adriano Milani avrebbe bisogno di un intervento manutentivo, invece è lasciato come un cantiere arancione in mezzo alla strada”.

Così ci scrive in una lettera Giovanni Pieroni, Presidente del Comitato di Quartiere Ostia Antica-Saline.

“Questa parte del quartiere Saline è sorta all’incirca tre anni fa, con il tombino che già all’epoca mostrava segni di cedimento. Le problematiche sono probabilmente legate a qualche anomalia di costruzione, come dimostrato dalla strada intorno alla caditoia che sta letteralmente crollando.

Noi residenti abbiamo la reale paura che la strada crolli, come sta peraltro sta avvenendo in tante altre strade del X Municipio davanti a problemi con gli impianti fognari locali.

Sulla faccenda abbiamo interpellato la sindaca Virginia Raggi, l’assessore Paolo Bollini e l’Acea. Da anni nessuno è riuscito a provvedere alla manutenzione di questo tombino o quantomeno alla sua messa in sicurezza, considerato come è evidente il cedimento della strada a metà di via Adriano Milani”.

