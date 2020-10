Muore il Maestro Cardinali, il Sindaco di Santa Marinella lo ricorda

Santa Marinella – E’ venuto a mancare il Maestro Rossano Cardinali, storico musicista del territorio di Santa Marienlla.

“È con estremo dispiacere e sincera commozione che ho appreso la notizia della perdita del Maestro Rossano Cardinali – dice il Sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei -, uomo di grande spessore morale e musicista, compositore e direttore del Gruppo Bandistico di Allumiere ‘Amici della Musica’. Purtroppo le sue condizioni di salute si erano ulteriormente aggravate e lo avevano costretto ad annullare delle esibizioni concertistiche negli ultimi periodi”.

“Ci piace ricordare che l’ultima sua esibizione – prosegue il Sindaco -, benché già la malattia lo stesse divorando, sia avvenuta a Santa Marinella dirigendo, come sempre magistralmente il “suo” Complesso Strumentale con il Concerto Celebrativo per i 100 anni della nascita di Federico Fellini ‘Suggestioni Felliniane’. Ci lascia un amico, un Maestro, un uomo dai grandi valori, e non sono frasi di circostanza, che con la sua arte ha saputo allietare chi lo ha ascoltato. A nome mio e di tutta la cittadinanza intendo esprimere un profondo sentimento di cordoglio alla famiglia”.