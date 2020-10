Scuola Garrone, la preside non è “positiva”, alunni e un insegnante sì: scatta l’isolamento

Ostia – Arrivano le conferme ufficiali riguardo i positivi al Covid-19 all’interno della scuola Garrone di Ostia, che proprio nella giornata di ieri ha svolto i tamponi rapidi per individuare la presenza della malattia.

Scongiurata la positività della Preside della scuola, che nelle scorse ore aveva fatto discutere le famiglie degli studenti.

E’ certo invece come un insegnante che coordina la didattica di sostegno sia positivo al Covid-19. Messo in isolamento, lo hanno seguito anche i suoi contatti stretti risultati positivi all’indagine epidemiologica.

Ai test molecolari di ieri è risultato positivo anche un altro docente di sostegno, che ha visto mettere in isolamento le due classi che seguiva.

Al test rapido è risultato positivo anche un alunno di 10 anno, con la sua classe che è stata messa in quarantena preventiva.

