Veronica Toniolo vince l’European Cup Senior: “La gara che volevo, sono molto felice”

Dubrovnik – Veronica Toniolo ha vinto la medaglia d’oro a Dubrovnik, in occasione della prima giornata di gara nell’European Cup Senior organizzata dalla federazione croata.

Questo a Dubrovnik, è stato il primo torneo del circuito continentale che è riuscito effettivamente a confermare data e svolgimento dopo la lunghissima parentesi post-lockdown. Si tratta certamente di un bellissimo segnale di apertura, tuttavia non deve indurre ad allentare le norme di protezione in vigore, fondamentali a preservare un’attività faticosamente ritrovata ed ancora tutta da difendere.

Veronica Toniolo, per la prima volta in gara nei 57 kg, ha superato nell’ordine Marica Perisic (Serbia) per ippon, Tena Sikic (Croazia) per ippon e Flaka Loxha (Kosovo) per wazari. “Volevo fare una gara senior da molto tempo, ma purtroppo non c’è stata la possibilità di farne una. – ha detto Veronica Toniolo – Appena ho saputo della conferma di questa European Cup non ci ho pensato due volte. Volevo confrontarmi con ragazze più grandi ed esperte. Non è stato facile per niente, la tensione era alta e la paura di fare una categoria superiore a quella fatta fin’ora si è fatta sentire. Sono molto contenta del risultato e ci tengo a ringraziare mio papà che è la mia forza e che mi segue sempre. Ed Alessandro Comi, che mi ha dato una grossa mano anche da casa”.

“Credo che Veronica abbia lanciato un grande messaggio a tutto il judo italiano – ha detto invece Raffaele Toniolo, padre e coach di Veronica – presentandosi da cadetta contro junior e senior e, per la prima volta, nella nuova categoria di peso. Il judo insegna ad adattarsi, il nostro sport non deve e non può fermarsi di fronte a questo virus. Non posso accettare chi si arrende di fronte alla necessità di fare un tampone, un sierologico o di fronte ad un Comune che non concede la palestra in affitto. Se questo accadesse il judo sarebbe finito e questo non può accadere. La federazione croata è stata esemplare e, da piccola federazione, ha dimostrato al mondo intero che il judo può ripartire. Ora rientriamo e ci aspetta un altro tampone visto che la Croazia è nella black list del nostro paese. Ma pur di continuare ad inseguire il nostro sogno, si fa…”.

Risultati 1^ giornata

60: 1) David Starkel (Slo); 2) Nemanja Milic (Srb); 3) Pavle Krsmanovic (Srb)

66: 1) Mateja Stosic (Srb); 2) Robert Klacar (Cro); 3) Jaka Kavcic (Slo) e Mayjaz Trbovc (Slo)

73: 1) Shigeki Nakamura (Kos); 2) Aleksandar Rajicic (Srb); 3) Adam Bergant (Slo) e Djordje Stanojevic (Srb)

52: 1) Nadezda Petrovic (Srb); 2) Ana Viktorija Puljiz (Cro)

57: 1) Veronica Toniolo (Ita); 2) Flaka Loxha (Kos); 3) Marica Perisic (Srb) e Tene Sikic (Cro)

63: 1) Laura Faliu (Kos); 2) Lia Ludvik (Slo); 3) Iva Oberan (Cro)

(fonte/foto@fijlkam.it)