100 anni di sport invernali, Alberto Tomba è l’Atleta del Secolo

Milano – La leggenda dello sci alpino azzurro è stata premiata come Atleta del Secolo Fisi. Si festeggia il centenario nel 2020 della Federazione Italiana Sport Invernali e Alberto Tomba è stato riconosciuto come simbolo e re assoluto della disciplina.

Il vincitore di 9 medaglie internazionali tra Olimpiadi e Mondiali, con otto trofei di Coppa del Mondo in bacheca (4 per lo slalom e 4 per il gigante) è stato votato dal 61% degli appassionati, superando l’altra leggenda tricolore Gustavo Thoeni. Il concorso è stato organizzato in collaborazione con la Gazzetta dello Sport. Con Tomba e Thoeni in lizza per il premio, anche 32 atleti fra i più grandi della neve mondiale e olimpica.

La Fisi onora le celebrazioni, in corso questi giorni, con il migliore di tutti.