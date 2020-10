Anzio, 11 ottobre “Care the Oceans” organizza la pulizia della spiaggia libera

Anzio – Ogni giorno finiscono in mare tonnellate e tonnellate di rifiuti, per poi finire sulle spiagge. La conseguenza di tutta questa non curanza nei confronti del nostro ambiente, rende il mare invivibile per i nostri amici marini e non solo.

L’Organizzazione di Volontariato per la difesa diretta della flora e fauna acquatica Care The Oceans, in collaborazione con la ONLUS Creature del Mare, che hanno a cuore il benessere delle persone e la salute dell’ambiente in cui viviamo, organizza per domenica 11 Ottobre 2020 una la pulizia di un tratto di spiaggia libera con lo scopo di sensibilizzare i cittadini alla cura del nostro meraviglioso litorale , riconoscendone la bellezza, ed invitare l’utenza ad una frequentazione consapevole e rispettosa della costa e del mare, fonte di vita per la nostra Terra e per tutti Noi.

L’Organizzazione di Volontariato per la difesa diretta della flora e fauna acquatica Care The Oceans chiede la partecipazione di tutti, grandi e bambini, perché qualsiasi aiuto costituisce una mano tesa al mondo intero.

Vi aspettiamo domenica 11 Ottobre 2020 ore 9,30 in piazzale Caduti di Nassiriya, per la distribuzione dei sacchi per raccolta rifiuti. Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe chiuse, guanti, mantenere una distanza interpersonale di 2 metri durante le attività e di indossare una mascherina che copra naso e bocca.

Si ringrazia il Comune di Anzio per la concessione del gratuito patrocinio e la Camassa Ambiente.

Per informazioni: 327/5941319

Oppure sulla pagina Facebook: care the oceans organizzazione di volontariato.