Anzio, va al professor Marigliani il Premio alla Cultura “Luciano Mingiacchi”

Anzio – “Sabato 3 ottobre presso Villa Sarsina, a conclusione di “Shingle22j Overtime”, evento ideato e curato da Andrea Mingiacchi, abbiamo consegnato, per mano del sindaco di Anzio Candido De Angelis, il Premio alla Cultura “Luciano Mingiacchi” al professor Clemente Marigliani, per l’impegno profuso in questi anni nella ricerca storica artistica e la formazione dei giovani del territorio”, si legge in una nota diffusa dagli organizzatori dell’evento.

“Ringraziamo il sindaco Candido De Angelis e l’Amministrazione comunale per aver sostenuto il progetto di ‘Shingle22j Overtime’, tutti i collaboratori, gli sponsor e i partner che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Un particolare ringraziamento al professor Luca Marovino, al professor Alessandro Canu dell’Accademia delle Belle Arti di Frosinone, agli studenti Vittoria Amici, Matteo Marovino, Claudia Saltarelli, e alla giovane scultrice, Sara Terpino, per aver contribuito all’abbellimento e la funzionalità della nostra scogliera di piazzale Marinai d’Italia, che diventerà nel tempo il luogo del racconto della città di Anzio, della sua storia e delle sue innumerevoli peculiarità. Si ringraziano il professor Ugo Magnanti e Salvatore Santucci per il loro intervento culturale”, concludono.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio