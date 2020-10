Anzio, vendono acqua al posto di elettrodomestici: suocero e genero arrestati per truffa

Anzio – Mettevano a segno truffe online con finte vendite di elettrodomestici pubblicizzati su noti siti di compravendita. Due uomini, suocero e genero di 63 e 39 anni, entrambi di Anzio e con precedenti, sono stati arrestati per truffa in concorso dai Carabinieri della Stazione Roma Trastevere. Dopo aver agganciato le vittime su internet i due provvedevano direttamente a consegnare il ‘pacco’, al cui interno invece dell’elettrodomestico c’erano delle bottiglie d’acqua, fingendo di essere i corrieri e facendosi pagare in contrassegno.

L’indagine dei Carabinieri è partita da una denuncia presentata da una vittima romana che avendo ordinato un elettrodomestico on line, nel pacco consegnato dai finti corrieri aveva trovato solo dell’acqua. Lo scorso pomeriggio, i militari hanno sorpreso i due che indossavano le casacche con i loghi di un noto corriere espresso, mentre stavano consegnando un plico, in via dei Colli Portuensi, con all’interno 3 bottiglie d’acqua, per cui avrebbero dovuto intascare 320 euro in contanti dalla vittima, che aveva ordinato un asciugacapelli. I Carabinieri hanno arrestato i due truffatori e li hanno accompagnati in caserma, dove resteranno in attesa del rito direttissimo. (fonte Agi)

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

