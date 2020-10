Covid-19 a Santa Marinella, studente positivo alla scuola Pirgus: una classe in quarantena

Santa Marinella – È stato accertato un caso di Covid-19 alla scuola primaria del Plesso Pirgus di Santa Marinella. Nel pomeriggio di oggi 8 ottobre, come da protocollo, dalle 17:00 alle 19:00 saranno effettuati i tamponi a tutti i compagni di classe e agli insegnanti. Inoltre, la classe dovrà restare in quarantena per 14 giorni.

