Fiumicino, al via la seconda tappa di “Storie e leggende sulla via delle Torri”

Fiumicino – Domenica 11 ottobre parte la seconda tappa di “Storie e leggende sulla via delle Torri”, per osservare le meraviglie del territorio con un percorso naturalistico di 9 chilometri da percorrere a piedi.

L’evento è organizzato dal comitato promotore “Sulla via delle Torri” insieme a “Vivere Fregene”, “Cantina Castello di Torre in Pietra”, “Per Vivere Fiumicino” e “Comitato Cittadino Vivibilità Maccarese”, ed in collaborazione con l’assessorato alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino.

L’appuntamento è alle 9:00 a Maccarese presso il bar Gisci di via della Muratella, angolo via del Fontanile di Mezzaluna (zona Centro Breccia). La partenza è fissata alle 9.30 e le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12:00 di venerdì 9 ottobre.

Il programma:

9:30 partenza

10:30 arrivo ai casali della Torre in pietra : breve illustrazione della storia dell’Azienda Torrimpietra

: breve illustrazione della storia dell’Azienda Torrimpietra 11:30 Arrivo alla Torre del Pagliaccetto: sosta alla Torre, con breve illustrazione della storia e della leggenda di Pagliaccetto

sosta alla Torre, con breve illustrazione della storia e della leggenda di Pagliaccetto 12:30 Arrivo al Castello di Torre in pietra: breve illustrazione della storia del Castello

