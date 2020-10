Fiumicino, Costanza: “Prioritario l’accesso agli Uffici comunali di caregiver e badanti”

Fiumicino – Il Movimento 5 Stelle porta in Consiglio comunale di Fiumicino un documento per facilitare l’utilizzo degli uffici comunali alle fasce più deboli.

“Con un emendamento ad una mozione presentata nel Consiglio Comunale odierno – afferma Walter Costanza, Consigliere comunale del M5S -, abbiamo ottenuto un importante risultato, che va nella direzione di aiutare le fasce più deboli della popolazione, migliorando la loro accessibilità alle istituzioni comunali”.

“Il caregiver familiare è una figura importantissima nella società – prosegue Costanza -. E’ colui o colei che si occupa dei nostri anziani, dei disabili e di tutte le persone che hanno bisogno in qualche modo di assistenza. Crediamo fortemente, come Movimento 5 Stelle, che questa categoria vada aiutata a svolgere il proprio lavoro per il bene di quella parte della società spesso più debole”.

“Per questo grazie al Movimento 5 Stelle – conclude Costanza – oggi è stato approvato questo piccolo ma importante emendamento in Consiglio Comunale a Fiumicino: da oggi i badanti di famiglia possono avere una priorità dentro gli uffici pubblici e vengono considerati portatori di bisogni speciali come anziani, diversamente abili, donne incinte e genitori con figli particolarmente piccoli. Siamo al fianco di chi ha bisogno. Ieri come oggi e come proveremo sempre a fare in futuro”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino