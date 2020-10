Gaeta, il sindaco Mitrano perde le staffe con il consigliere De Angelis: caos in Comune

Gaeta – La votazione sulle luminarie non ha messo d’accordo il Consiglio comunale di Gaeta, qualche giorno fa. Ossia 15 voti a favore su 16 votanti è un ottimo risultato che ha acconsentito ai “Giochi di Luce 2020”, ma la sessione è stata animata da uno scontro a tratti anche molto colorito, tra il consigliere chiamato a pronunciarsi, Franco De Angelis, e il sindaco Cosmo Mitrano.

Sembra sia stato proprio il parere negativo espresso dal consigliere De Angelis ad innescare una reazione del primo cittadino, forse amareggiato per non aver trovato l’unanimità dei consensi sull’argomento. Un’aggressione verbale fatta di epiteti poco garbati e appellativi poco gradevoli che ha fatto velocemente il giro dei social a Gaeta e non solo lasciando molti cittadini e anche politici interdetti.

Eppure, nonostante le parole colorite e gli epiteti poco edificanti, il consigliere De Angelis ha confermato di essere contrario ai giochi di luce a Gaeta quest’anno. “Chi vuole – ha domandato in forma retorica il consigliere comunale – una città spenta? Eppure sarà difficile garantire che non ci saranno assembramenti, Quindi non cambio la mia posizione”.

La vicenda, però, non ha potuto non provocare reazioni. Il partito Comunista, sezione “Mariano Mandolesi” è voluto intervenire sulla questione e ha dichiarato: “Come molti cittadini anche noi abbiamo visionato il video nel quale il sindaco di Gaeta ha apostrofato con insulti gravi e ripetuti il Consigliere Franco De Angelis, impegnato nel pieno delle proprie funzioni durante lo svolgimento dell’ultimo Consiglio comunale.

A destare l’indignazione di molti non sono state soltanto le offese volgari e gratuite ma anche la reazione ignava e poco solidale dei presenti.

Il movente delle ingiurie probabilmente è nel voto contrario del Consigliere, unico di tutta l’assise, al controverso progetto delle luminarie 2020. Non è il primo caso in cui assistiamo peraltro a pesanti offese da parte di Mitrano anche nei riguardi dello stesso malcapitato Consigliere. Un episodio odioso di arroganza che rasenta lo squadrismo politico.

Un evento aggravato dalla schiacciante maggioranza di cui Mitrano gode in Consiglio che rende decisamente inutile questo accanimento.

E’ necessario ribadire, come già noto, che le nostre posizioni politiche sono quanto mai distanti da quelle del Consigliere De Angelis e che consideriamo lo stesso a tutti gli effetti un avversario. Tuttavia riteniamo che alcune basilari regole democratiche debbano essere inderogabili, che il rispetto per le istituzioni cittadine debba essere sacro pur nel confronto più aspro e che debba valere per tutti.

Proprio per questo motivo risulta ancor più importante a nostro avviso che il Consigliere, in quanto rappresentante del popolo, riceva da parte nostra un sincero tributo pubblico di solidarietà per l’accaduto gravissimo e privo di precedenti.

Riteniamo che al momento solo le scuse pubbliche incondizionate del Sindaco non solo nei confronti di Franco De Angelis, ma dell’intero Consiglio comunale e di tutta la città di Gaeta, possano riportare il confronto politico nell’alveo della civiltà. Non è tuttavia sufficiente a nostro avviso dire ciò senza intraprendere una seria riflessione sulle cause che determinano questo inesorabile deterioramento della politica cittadina”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Gaeta