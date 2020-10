Il Comune apre alle associazioni le palestre scolastiche di S. Giorgio a Maccarese e Passoscuro

Fiumicino – Dopo la protesta degli atleti (leggi qui), durante una sospensiva del Consiglio comunale, l’Amministrazione comunale, con l’accordo di maggioranza e opposizione, ha ricevuto una delegazione di rappresentanti delle società sportive per discutere dell’uso delle palestre scolastiche, al momento limitato ai soli ragazzi che frequentano la scuola.

“Abbiamo ascoltato le ragioni delle società – dichiara il capogruppo del PD Stefano Calcaterra – che comprendiamo, come le comprende il sindaco Montino. La situazione, però, è complicata per tutti e la priorità è la scuola. Alcune palestre sono utilizzate come classi per ampliare gli spazi e consentire il distanziamento durante le lezioni, ad esempio, altre sono impegnate per la campagna di screening con i test anti-covid, spesso per l’intera giornata”.

“Come ha detto lo stesso sindaco, si tratta di un provvedimento temporaneo che potrà essere rimodulato in base all’andamento della curva dei contagi che, in questo momento, nella nostra città come in tutto il Paese, è in crescita”.

“C’è stato, comunque, un primo passo dell’amministrazione che ha annunciato un provvedimento che permetterà alle società che hanno squadre che competono in campionati regionali e/o nazionali – spiega ancora il capogruppo – di usare due impianti sportivi del territorio: S. Giorgio a Maccarese e Passoscuro. Si tratta di impianti che per la loro natura sono completamente isolati dai plessi scolastici e dove è possibile, nel rispetto dei protocolli delle federazioni e delle regole nazionali, anche svolgere gare”.

“Inoltre è stata convocata una capigruppo per il 13 ottobre prossimo – conclude Calcaterra – in cui si discuterà nel dettaglio la questione e si potranno valutare ulteriori provvedimenti”.

