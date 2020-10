La Regione Lazio finanzia biblioteca comunale e archivio storico di Formia

Formia – “Una città non è una città senza una biblioteca. Magari pretende di chiamarsi città lo stesso, ma se non ha una biblioteca sa bene di non poter ingannare nessuno.” Hanno scelto una citazione di Neil Gaiman per dare enfasi alla somma che la Regione Lazio ha destinato all’acquisto di libri nel Comune di Formia.

E non solo Gaiman, ma anche un riferimento a Cicerone con “La memoria è tesoro e custode di tutte le cose”, a dare forza al contributo di 7000 euro destinati alle biblioteche e 3900 euro per l’archivio storico di Formia come da determinazione numero G06026 del 20 maggio 2020 della Regione Lazio.

“Ancora finanziamenti ottenuti per la promozione della lettura – dice il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Formia, Carmina Trillino -, con la conseguente condivisione di sapere e la valorizzazione della memoria attraverso l’Archivio storico.

In tal senso, lo spostamento futuro dell’Archivio storico nella Biblioteca comunale sarà un segnale di forza culturale perché conoscenza e memoria conviveranno fisicamente nello stesso luogo.

Formia è città che legge e avere disponibilità economica finanziaria per acquistare lo strumento-mondo libro significa avere una città più forte, più libera e mai vinta“.

