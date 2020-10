Muore la mamma di Zingaretti: il cordoglio del mondo della politica

Roma – È deceduta in una clinica di Roma all’età di 89 anni, questa mattina, la mamma del segretario del Pd Nicola Zingaretti. Il cordoglio per la scomparsa arriva da tutto il mondo politico.

Simeone (FI): “Condoglianze al Presidente Zingaretti e alla sua famiglia”

“Esprimo il mio profondo cordoglio nei confronti del presidente Zingaretti per la perdita della cara madre. Mi unisco al dolore della sua famiglia per questo grave lutto e desidero far giungere loro le mie più sentite condoglianze”. Lo dichiara Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.

Lista Civica Zingaretti: “Esprimiamo tutta la nostra vicinanza al Presidente”

“La lista Civica Zingaretti esprime il suo più sincero cordoglio nei confronti del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e della sua famiglia, per la scomparsa della madre sopraggiunta questa mattina. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza, in questo momento di dolore. A lui il nostro abbraccio affettuoso”. Così in un comunicato i Consiglieri della Lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio, Marta Bonafoni, Gino De Paolis e Gianluca Quadrana.

Palozzi (Cambiamo): “Cordoglio per la scomparsa della mamma”

“Si è spenta Emma Di Capua, mamma del presidente Zingaretti. Alla famiglia del governatore del Lazio esprimo il mio più profondo cordoglio e la mia personale vicinanza in questo momento di grande dolore”. È quanto si legge in una nota del consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione “Cambiamo con Toti”, Adriano Palozzi.