Nasce la sezione di Italia Nostra di Fondi e dei Monti Ausoni

Fondi – E’ nata la sezione di Italia Nostra di Fondi e dei Monti Ausoni con presidente Marialuisa Fiore.

Il neonato organismo ha competenza sui territori di Fondi, Campodimele, Monte San Biagio, Lenola e Pastena.

Franco Medici presidente di Italia Nostra Lazio ha dichiarato: “Siamo certi che i soci della neonata sezione sapranno svolgere una efficace attività per la tutela del patrimonio, storico ed artistico anche perché supportati dalle esperienze e dal sostegno convinto delle sezioni confinanti”.

Con il sì del Consiglio Nazionale deliberato il 26 settembre si costituisce ufficialmente la sezione di Fondi e dei Monti Ausoni di Italia Nostra nella cui competenza ricade il territorio dell’ex diocesi di Fondi (soppressa il 27 giugno 1818 con la bolla “De utiliori” di papa Pio VII e incorporata nella diocesi di Gaeta).

Promotore un folto gruppo di professionisti attivi da tempo a vario titolo nel mondo associazionistico, amanti della cultura e decisi sostenitori della tutela dell’ambiente. A presiedere la sezione è stata eletta Marialuisa Fiore, linguista, già presidente dell’associazione culturale “Minerva” – sezione di Fondi, membro dell’Archivio Storico della Memoria di Fondi, collaboratrice delle testate Tuttogolfo e Golfo e Dintorni.

“La nuova sezione – sottolinea Franco Medici presidente del Consiglio regionale di Italia Nostra Lazio – insiste nel territorio del parco regionale dei Monti Ausoni e del lago di Fondi, non a caso la nuova sezione di Italia Nostra e parco hanno lo stesso nome. Il Consiglio Regionale, ha espresso parere favorevole alla costituzione della nuova sezione per due ragioni fondamentali, la prima perché insiste su un territorio omogeneo, la seconda perché il gruppo proponente presenta una attività pregressa intensa e riconoscibile. Siamo certi che i soci della neonata sezione – commenta ancora Medici – sapranno svolgere una efficace attività per la tutela del patrimonio, storico ed artistico anche perché supportati dalle esperienze e dal sostegno convinto delle sezioni confinanti”.

“Sono orgogliosa – ha detto la Fiore – di presiedere una sezione dell’illustre Italia Nostra e al contempo consapevole della responsabilità di cui mi faccio carico. Italia Nostra è la prima associazione ambientalista italiana e una delle più importanti al mondo. La nostra attività di vigilanza, preservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali sarà rigorosa.

Coopereremo con le amministrazioni comunali, gli enti pubblici e privati, con le associazioni e anche con i singoli cittadini per dare un contributo importante all’associazione che abbiamo l’onore di rappresentare. Ringrazio il Consiglio Regionale ed il Consiglio Nazionale di Italia Nostra per aver creduto in noi, ma un grandissimo ringraziamento credo sia doveroso rivolgerlo al mio collega ed amico Marcello Rosario Caliman, mio mentore e sostenitore, per avermi introdotta in questo nuovo sorprendente mondo. Li renderemo fieri di Italia Nostra – sezione di Fondi e dei Monti Ausoni”.

