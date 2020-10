Nettuno, maestra positiva al Covid-19: chiuso l’asilo nido “Il Germoglio”

In data odierna si registrano due nuovi casi di coronavirus a Nettuno. Si tratta di una donna di 82 e una donna di 65 anni, educatrice dell’Asilo Nido Comunale “Il Germoglio”. La positività dell’educatrice è riconducibile ad un cluster giù noto. La stessa era già posta in isolamento volontario in attesa del tampone che è stato eseguito ieri. Lo rende noto il Comune di Nettuno

“Per l’Asilo Nido Comunale prima della riapertura abbiamo messo in campo tutti i protocolli di sicurezza necessari – spiega il sindaco, Alessandro Coppola – le classi e le educatrici sono stati divisi in ‘bolle’ per evitare che venissero in contatto tra di loro. L’Asl sta provvedendo ad eseguire i tamponi a tutto il personale del Nido. Ho firmato l’ ordinanza per la chiusura della struttura per domani e lunedì per consentire alla ASL di procedere con l’indagine epidemiologica del caso ed effettuare le necessarie operazioni di sanificazione”. Gli attualmente positivi sono 14 di cui 1 ospedalizzato.

Situazione diversa ad Anzio, dove, ad oggi, i cittadini positivi al coronavirus, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono diventati complessivamente 67, con otto nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. (9 ricoverati in ospedale e 58 in isolamento domiciliare).

“Si invita la cittadinanza ad indossare la mascherina ed a rispettare tutte le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus – si legge in una nota a firma del sindaco di Anzio, Candido De Angelis -. Inoltre si invitano i genitori e gli accompagnatori degli alunni a non sostare, oltre il tempo strettamente necessario, all’esterno dei plessi scolastici di ogni ordine e grado”.

(Il Faro online)