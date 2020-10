Ostia, Facebook blocca la pagina di Sinistra Italiana X Municipio

Ostia – Nella serata del 7 Ottobre la pagina Facebook ufficiale di “Sinistra Italiana X Municipio” è stata oscurata.

“Tutto ciò è avvenuto senza alcun motivo e senza alcuna comunicazione ufficiale da parte dei responsabili della piattaforma social – dice Marco Possanzini, Segretario di Sinistra Italiana X Municipio -. Non abbiamo pubblicato post offensivi, osceni, violenti o lesivi dei diritti delle persone, ma nonostante questo alcuni leoni da tastiera hanno probabilmente inviato delle false o generiche segnalazioni che hanno fatto scattare in automatico l’algoritmo di Facebook che, in questi casi, prevede l’oscuramento preventivo della pagina”,

“Va ricordato che la nostra pagina è seguita – prosegue Possanzini -, da diverso tempo oramai, da centinaia di persone ed è forse proprio questo aspetto che ha fatto scattare la reazione di disturbo di qualche soggetto. Dopo quello delle reti di solidarietà, dei collettivi studenteschi , degli spazi sociali, delle sardine, dei Giovani Democratici e delle pagine dedicate alla liberazione del mare e delle spiagge italiane, arriva anche per Sinistra Italiana del Municipio X di Roma Capitale il provvedimento di oscuramento della pagina ufficiale“.

“Abbiamo ricevuto direttamente un avviso – continua Marco Possanzini – con la dicitura: ‘La tua Pagina è stata nascosta. Sembra che un’attività recente sulla tua Pagina non rispetti le Condizioni delle Pagine Facebook’. Stop. Vogliamo però rassicurare i leoni da tastiera che si sono prodigati nell’invio di notifiche false e mendaci al fine di arrecare un danno al nostro partito: non ci fermeremo, non ci fermerete, anzi questi comportamenti ci confermano di essere sulla strada giusta”.

“Se per aggirare il confronto nel merito degli argomenti da noi trattati – rincara Possanzini -, non avete trovato di meglio che provare a silenziarci con questa infantile e vigliacca modalità, significa che abbiamo ragione e che forse le nostre denunce hanno colpito nel segno. Siamo fiduciosi che si possa tornare on-line nelle prossime ore anche perché, lo ribadiamo con forza, i nostri post non violano in alcun modo le regole stabilite dal social network e dal buon senso. Al netto di questo, con la certezza che saremo di ritorno on line quanto prima, invieremo tutte le richieste necessarie al fine di ottenere tutte le spiegazioni del caso relativamente a questa assurda censura di cui siamo stati vittime. Auguriamo buon lavoro ai leoni da tastiera che, con tanto impegno, sottraendo del tempo a lavoro, famiglia e affetti più cari, ci hanno dedicato tutte queste inutili ore di lavoro”.