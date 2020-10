Ostia, Masi: “Sulle Case Armellini pochi passi avanti rispetto a un anno fa”

Ostia – Non ci sono stati grandi sviluppi nell’ultimo anno riguardo le condizioni delle Case Armellini, che da tempo vedono una situazione di contenzioso tra il Comune di Roma e lo storico costruttore delle palazzine.

“Precisamente un anno fa – dice Mariacristina Masi, Consigliera del X Municipio per Fratelli d’Italia -, rispetto alle case Armellini, in Municipio, si chiedeva a Roma Capitale di effettuare la manutenzione nelle more delle trattative per garantire la sicurezza e l’Amministrazione annunciava che si sarebbe proceduto alla stima de valore delle case. Da quanto apprendiamo siamo ancora a quel punto, in questo anno cosa è stato fatto? Ben poco rispetto a quanto è stato promesso. Abbiamo richiesto che in Consiglio sia relazionato al più presto sulla questione, per dare risposte ai cittadini”.

