Roma, crolla la ciclabile sopraelevata della Laurentina

Roma – Questa mattina si è stacca una porzione della pista ciclabile sopraelevata di piazzale Ardigò all’Eur.

La pista che attraversa la via Laurentina, ha visto staccarsi un suo pezzo per un urto accidentale causato da un camion in manovra.

L’area ha visto l’intervento della squadra 11A dei Vigili del Fuoco, che ha messo in sicurezza lo spazio e transennato il tratto pericoloso.

Attualmente il punto è stato affidato alle competenze di Roma Capitale, che sta compiendo le prime verifiche sull’incidente.

Nel distaccamento della pista ciclabile non ci sono stati feriti.

