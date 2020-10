Strade a Pomezia, al via lavori di manutenzione straordinaria su via della Maggiona

Pomezia – Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto stradale delle vie di Pomezia e Torvaianica. Da oggi i lavori interesseranno via della Maggiona, dove è istituito di un senso alternato di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione di Via Campobello e la rampa di immissione alla S.S.148 Pontina, direzione Roma.

“Stiamo realizzando una serie di interventi – ha spiegato l’Assessore Federica Castagnacci – di rifacimento delle strade del territorio che necessitano di manutenzione con più urgenza. Al momento i lavori interesseranno via della Maggiona, dall’incrocio con via Campobello fino allo svincolo con la Pontina. Dopo questo intervento, terminati i lavori di Open Fiber, partiremo con il rifacimento di via Campobello. Prossimamente sarà pubblicata la lista di tutte le strade che saranno oggetto di intervento”.

“Abbiamo messo a bilancio un plafond di risorse – ha commentato il Sindaco Adriano Zuccalà – per il rifacimento delle strade comunali. L’importo dell’appalto di quest’anno è di circa 1,6 milioni di euro, quasi 450mila euro in più rispetto all’ultimo anno. Un investimento importante per la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni”.