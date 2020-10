Tamponi anti Covid-19, Colosimo: “Bambini e persone fragili necessitano di procedure e tempi certi”

Roma – La Regione Lazio s’interroga sulle idee più idonee per far svolgere i tamponi anti Covid-19 alle persone con fragilità, senza farli cadere in disagi o ulteriori problemi.

“Malgrado la Regione abbia emanato una circolare alle Asl per chiedere la priorità ai tamponi rapidi – afferma Chiara Colosimo, Consigliera regionale di Fratelli d’Italia -, rimane comunque insufficiente la tutela dei bambini e delle persone più fragili. Basti pensare al protocollo previsto nel caso un alunno di una scuola materna o primaria dovesse accusare sintomi riconducibili al Covid. Vanno modificate le modalità e tempi altrimenti si corre il rischio di aggravare la situazione delle famiglie che spesso si trovano coinvolte in regole poco omogenee e tempi che si allungano a dismisura”.

“La stessa situazione. anzi ancora più grave – prosegue la Colosimo -, la stanno vivendo le famiglie con figli disabili le quali, oltre alla carenza di insegnanti di sostegno, mezzi di trasporto insufficienti e assistenza praticamente inesistente, rischiano di dover sopportare anche la difficoltà di effettuare tamponi mettendosi in fila per ore davanti a un drive in. E’ inutile dire che i bambini e le persone fragili necessitano di una via privilegiata o quanto meno di procedure e tempi certi e inequivocabili”.