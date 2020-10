Valiani: “Il Centro Destra è la maggioranza nei comuni della provincia e a Latina”

Latina – “L’ultima tornata elettorale fa emergere un dato importante in provincia di latina: il centrodestra rappresenta oltre il 70% dell’elettorato pontino“. Così in una nota il Coordinatore Comunale della Lega di Latina, Armando Valiani

“Un risultato che conferma le percentuali che i partiti della Coalizione hanno avuto alle ultime elezioni europee, dove FdI, Forza Italia e Lega hanno saputo eleggere i propri rappresentanti a Bruxelles segnando un’occasione storica per la nostra provincia. Una provincia che inoltre vanta importanti rappresentati del Centro Destra alla Camera e al Senato.

È da questo dato che dobbiamo ripartire dopo la tornata elettorale a Fondi e a Terracina. Due realtà con specificità proprie che non hanno permesso una scelta unitaria ma che hanno confermato l’apprezzamento generale per i partiti della coalizione.

Dunque il centro destra, anche se non si è presentato unito in questi due comuni, ha però di fatto intercettato il voto della stragrande maggioranza degli elettori.

Elettori di centro destra che sono la stragrande maggioranza anche nel Capoluogo pontino e che ci chiedono a gran voce una sintesi unitaria per porre fine alla disastrosa stagione amministrativa di Coletta ed Lbc.

Errori e divisioni come nel passato qui a Latina non saranno però tollerati perché i nostri concittadini ci chiedono un programma concreto e una squadra che possa realizzarlo, tirando fuori la nostra città dalla palude e dal degrado urbano in cui Coletta l’ha precipitata.

Dunque stop a divisioni, personalismi e protagonismi che non servono, mentre serve una Coalizione unita che sappia dare risposte e prospettive ai cittadini di Latina”.