A spasso per Ladispoli con le dosi di coca pronte per essere vendute: arrestato

Ladispoli – I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 30enne italiano, incensurato, residente a Ladispoli, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Stazione di Ladispoli, nel corso di uno dei numerosi servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti gli stupefacenti – come si legge in una nota diffusa dall’Arma dei Carabinieri -, hanno controllato l’uomo mentre si trovava alla guida della propria autovettura e dopo un’attenta e minuziosa perquisizione personale e veicolare, lo hanno trovato in possesso di 260 grammi di cocaina parte dei quali già suddivisi in singole dosi.

Quanto rinvenuto, se immesso nel mercato della droga, avrebbe fruttato oltre 10.000 euro. La “polvere bianca” è stata sequestrata e, conclusi gli accertamenti, il pusher è stato arrestato e posto alla misura degli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

