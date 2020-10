Covid-19, sul litorale pontino i furbetti del drive-in: permessi fasulli per saltare la coda

Utilizzavano screenshot dei codici inviati dall’Asl per le prenotazioni ai drive-in e di un’unica autorizzazione usufruivano più persone. A scoprire la magagna è stato il dottor Giuseppe Ciarlo, direttore sanitario del distretto 4 che comprende Terracina, Fondi, Formia, San Felice Circeo e Sperlonga.

E’ bastato un piccolo dettaglio a incuriosire il professionista. “Le autorizzazioni esibite ai drive-in erano su messaggistica whatsapp e non su messaggi di testo come solitamente avvengono le comunicazioni dell’Asl per confermare la prenotazione”.

Insomma invece di rispettare la trafila, diversi hanno fotografato l’autorizzazione dell’Azienda sanitaria locale e l’hanno fatta girare tramite whatsapp.

Diversi hanno approfittato di questo espediente per evitare la trafila prevista. Perché la procedura ufficiale stabilisce che il richiedente formuli istanza tramite registrazione online utilizzando un QR code seguendo la procedura di prenotazione riportata sul www.ausl.latina, oppure digitando il link https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf.

Un procedimento che richiede 24 ore per bypassare il quale era stato trovato questo escamotage … bloccato presto dal direttore sanitario Ciarlo che ha dichiarato: “Ora non succede più perché siamo al corrente del metodo utilizzato e siamo in grado di individuarlo”.

(Il Faro)