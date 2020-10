Buon compleanno Wkf: il karate mondiale festeggia 50 anni di storia

La World Karate Federation festeggia il suo 50esimo anniversario. L’organo di governo internazionale del karate è stato creato 50 anni fa e, per celebrare il traguardo più importante, la WKF sta lanciando un logo commemorativo e diverse iniziative digitali.

Milioni di appassionati di karate in tutto il mondo sono chiamati a celebrare il momento cruciale. Il WKF è stato avviato il 10 ottobre 1970, durante la prima Assemblea Generale che si è tenuta a Tokyo (Giappone) prima dei Campionati Mondiali di karate inaugurali.

Ora, 50 anni dopo, l’organo di governo internazionale del karate è diventato un’organizzazione universale, unificata e moderna, con oltre 100 milioni di praticanti in tutto il mondo, 200 membri di federazioni nazionali e pronta a fare il suo debutto olimpico ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

La celebrazione dell’anniversario è contrassegnata dalla presentazione di un logo commemorativo. La WKF presenta il nuovo “logo del 50° anniversario” per celebrare cinque decenni di continui successi. Il nuovo emblema plasmerà il marchio dell’organizzazione nei prossimi mesi.

Oltre al logo commemorativo e a un messaggio del presidente della WKF Antonio Espinós che sarà pubblicato domani 10 ottobre, la WKF ha preparato diverse iniziative digitali che saranno annunciate a breve.

“Sfortunatamente, a causa della situazione attuale, non siamo in grado di celebrare il nostro 50° anniversario come merita un momento così memorabile e come avevamo programmato prima della pandemia. Avevamo intenzione di commemorare la storica occasione di quest’anno al Nippon Budokan dai nostri primi Campionati del Mondo nel 1970 e il debutto olimpico del nostro sport condividono lo stesso luogo. Il rinvio dei Giochi Olimpici al 2021 e le conseguenze della pandemia di coronavirus hanno modificato i nostri piani per onorare i brillanti 50 anni della nostra storia“, ha affermato il presidente della WKF Antonio Espinós.

“Il 50° anniversario è l’occasione per ringraziare tutti coloro che, con il loro impegno e duro lavoro, hanno contribuito ai nostri traguardi, tutti coloro che non sono più con noi e tutti coloro che continuano con noi contribuendo al progresso e sport“, ha aggiunto il capo dell’organo di governo internazionale del karate.

(fonte@wkf.it)(in foto Davide Benetello, Antonio Espinos e Thomas Bach)