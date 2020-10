Cerveteri, la rassegna “Monica Vitti” riparte sabato 10 all’insegna di Antonioni

Cerveteri – Riparte la rassegna cinematografica dedicata a Monica Vitti con il Professor Michele Castiello. In Sala Ruspoli, sabato 10 ottobre alle ore 16:30 si proietterà il film “L’Eclisse”.

Dopo la pausa forzata dovuta al lockdown, torna, nel pieno rispetto delle normative anti-covid, nei locali di Sala Ruspoli a Cerveteri, la rassegna curata dal Docente Upter Roma Michele Castiello, dedicata al grande cinema di Monica Vitti.

In programma “L’Eclisse”, film del 1962, ottavo lungometraggio diretto da Michelangelo Antonioni, capitolo conclusivo della cosiddetta “trilogia esistenziale” o “dell’incomunicabilità”, che segue i film “L’Avventura” e “La notte”.

Il film, presentato in concorso al 15esimo Festival di Cannes e vincitore del Premio Speciale della Giuria, è stato selezionato tra i 100 film italiani da salvare e vede nei titoli di testa la partecipazione straordinaria di una cantante simbolo nel mondo: Mina.

“Assumendo tutte le precauzioni del caso, torna un appuntamento culturale estremamente apprezzato nella nostra città come la rassegna cinematografica del Professor Michele Castiello, personalità di estrema e profonda cultura, che con passione e dedizione ci porta a conoscere veri mostri sacri della cinematografia italiana” ha detto Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri.

“Insieme al Professor Castiello – ha spiegato l’Assessora -, in questo appuntamento di ripartenza, ci sarà la pittrice Laura Cocchi, per un appassionante approfondimento su Michelangelo Antonioni e sulla pittura all’interno del film L’Eclisse”.

“Non mi resta altro dunque, che rinnovare l’invito a tutti gli appassionati del grande cinema a non perdersi questo grande ritorno con la cultura nella nostra città, insieme ad una figura, come quella di Michele Castiello, di spessore umano e formativo di assoluto valore” ha concluso la Battafarano.

La rassegna proseguirà poi sabato 17 ottobre con il film “La Tosca”. L’accesso a Sala Ruspoli sarà contingentato e nel pieno rispetto di tutte le normative anti-covid. Obbligatorio l’utilizzo della mascherina protettiva e l’igienizzazione delle mani. Le sedute saranno distanziate al fine di garantire il distanziamento sociale tra i partecipanti.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero: 3385904098

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Cerveteri