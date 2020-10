Coronavirus, la Presidente del X Municipio: “Il catastrofismo non giova alle scuole e alle famiglie”

Ostia X Municipio – “Abbiamo lavorato intensamente e soprattutto il personale della scuola per una ripartenza in sicurezza e che consentisse la frequenza a centinaia di migliaia di studenti sul nostro territorio. Eravamo preparati alla presenza di casi di positività nelle scuole, sia tra i docenti che tra gli studenti e per questo è stato condiviso e recepito un protocollo ASL di sicurezza per la gestione di tali criticità che tutto il personale scolastico è impegnato ad adottare puntualmente.

Il mondo della scuola e tutto il personale ha dimostrato dunque grande impegno e senso di responsabilità, ora ci aspettiamo altrettanto da tutti i cittadini, giornalisti compresi. Ci aspettiamo che la Scuola venga considerata da tutti come un patrimonio ed una risorsa da tutelare e non una fonte di notizie allarmistiche ogni giorno. Abbiamo a cuore la libertà di informazione ma al contempo, chiediamo a tutti uno sforzo per consentire alla nostra Scuola e al personale di continuare a lavorare indefessamente ma in serenità, ciò è possibile se le notizie che la riguardano vengano sempre verificate con Dirigenti ed il personale scolastico direttamente coinvolti e responsabili dei processi e dei protocolli.

Chiediamo dunque cautela e rispetto nella informazione convulsa, spesso incontrollata ed imprecisa in un tempo in cui l’accuratezza e la consapevolezza delle proprie azioni è determinante dentro e fuori la scuola.

Siamo certi che è in questi casi che il senso di responsabilità collettiva può incidere enormemente sul garantire l’esercizio di un diritto costituzionale quale è il diritto allo studio.

La Scuola è un patrimonio di tutti e solo insieme possiamo proteggerla in questo tempo imprevedibile e pieno di paure. Non cavalchiamo il catastrofismo poiché il risultato potrebbe essere che a qualche bambino o studente sia inibita la frequenza già così faticosamente riconquistata” – Così in una nota la Presidente del Municipio X Giuliana di Pillo e l’Assessore alle politiche educative Germana Paoletti.

