Covid-19 a Gaeta, guardacoste in fila fuori la Capitaneria di Porto: tamponi in serie

Gaeta – In fila fuori la sede principale della Capitaneria di porto di Gaeta. Non sono passati inosservati i militari in attesa che stazionavano su via Docibile nella mattinata di giovedì 8 ottobre.

Un numero di rappresentanti della Guardia Costiera che ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei passanti. In diverse occasioni, lungo questo periodo di pandemia da Covid-19, i guardacoste – come tutti gli esponenti delle forze dell’ordine – sono stati sottoposti a test circa la positività o meno al virus. E ieri è stato, a quanto sembra, uno di quei giorni. Accertamenti che, inevitabilmente, fanno sorgere dubbi. Si è trattato di un’indagine di routine o aveva altra finalità?

Sembra proprio che in centinaia ieri siano stati sottoposti a tamponi. Così come, sempre ieri, la sede della Capitaneria di porto pare sia stata sottoposta a sanificazione. Ma anche in quest’ultimo caso potrebbe trattarsi solo ed esclusivamente di un intervento di routine.

