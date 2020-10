Covid-19, nel Lazio record di tamponi: 14mila in 24 ore. 387 i nuovi casi accertati

Roma – Record di tamponi nella regione Lazio oggi: su oltre 14mila sono risultate positive 387 persone, di cui 131 solo a Roma.

“Bisogna mantenere alta l’attenzione ci attenderanno settimane molto difficili – dice Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità della Regione Lazio -. Rapporto positivi / tamponi pari al 2.7%. Valore RT a 1.19. Sul dato odierno pesa il focolaio della casa di riposo di Concerviano (RI) e i dati di Viterbo dove si tiene vertice con Asl, Prefetto e i sindaci di Ronciglione, Nepi, Civita Castellana, Vetralla e Viterbo”.

La situazione nelle Asl

Nella Asl Roma 1 sono 44 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ventitre casi con link familiare o contatto di un caso già noto, un caso di rientro dal regno unito. Si registrano due decessi di 79 e 86 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 58 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dalla Sicilia, ventiquattro i casi con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 3 sono 29 i casi nelle ultime 24h e si tratta di undici contatti di casi già noti e isolati e dodici i casi con link al cluster di Villa Lidia dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 4 sono 53 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quarantaquattro contatti di casi già noti e isolati e quattro casi su segnalazione del medico di medicina generale. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 5 sono 29 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ventisei contatti di casi già noti e isolati e tre casi con link ad un battesimo dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 85 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 38 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ventitré contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nelle province si registrano 136 casi e tre i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono ventinove i casi e di questi nove un caso ha un link con un cluster nella struttura ‘Città di Aprilia’ dove è in corso l’indagine epidemiologica e sedici sono i casi con link familiare o contatto di caso già noto.

Nella Asl di Frosinone si registrano trentadue casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Si registrano due decessi.

Nella Asl di Viterbo si registrano quarantacinque casi e si tratta di dieci contatti di casi già noti e isolati. Dodici i casi con link a una palestra di Nepi dove è in corso l’indagine epidemiologica. Due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione e due in fase di accesso al pronto soccorso.

Nella Asl di Rieti si registrano trenta nuovi casi e si tratta di venticinque casi con link a cluster della casa di riposo ‘Il Giardino’ a Concerviano dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 91 anni”.

(Il Faro online)