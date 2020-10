Da fuoco ad una catasta di legno nella notte: arrestato piromane clochard a Ostia

Ostia – Arrestato un clochard piromane: proseguono i controlli a tappeto dei Carabinieri per tutto il X Municipio. Dopo aver effettuato diverse operazioni antidroga, i militari di Ostia si sono dedicati anche all’intercettazione di figure sospette, infatti ieri 8 ottobre, hanno arrestato un 45enne senza fissa dimora.

L’uomo nel corso della notte, senza apparente motivo, aveva dato fuoco ad una catasta di legname posizionata all’interno di un cortile privato di via delle Piroghe ad Ostia, danneggiandone la recinzione.

Raggiunto dai Carabinieri il piromane ha immediatamente opposto un’attiva resistenza ai militari e ha tentato subito di darsi alla fuga.

Nonostante ciò, il clochard è stato bloccato, ammanettato e gli sono stati sequestrati due accendini, che portava con sé. In seguito, l’uomo è stato accompagnato presso il Tribunale di Roma per l’udienza di convalida.

