Euroma2, Carabinieri sventano due rapine all’interno del centro commerciale

Roma – Due rapine sventate dai Carabinieri presso Euroma2 dell’Eur, dove dei rapinatori avevano provato a derubare due negozi.

Il primo arresto è avvenuto presso un negozio d’abbigliamento interno al centro commerciale, con i responsabili dell’attività che hanno trovato un uomo di 39 anni mentre sottraeva dei capi. Il ladro per impossessarsi dei materiali, aveva forzato le placchette antitaccheggio. I Carabinieri sono intervenuti subito sul posto, bloccando l’uomo e riconsegnando i materiali rubati ai legittimi proprietari. La refurtiva ammontava a 250 euro.

Il secondo colpo stava andando a segno presso un ristorante di Euroma2, dove un uomo di 38 anni stava sottraendo 400 euro dalle casse dell’attività commerciale. Il ladro aveva approfittato della distrazione della commessa nel servire i clienti per provare a sottrarre il denaro. I Carabinieri lo hanno colto in flagrante mentre provava a prendere i soldi dalla cassa aperta.

Entrambi i fermati sono stati portati in caserma, con gli uomini in attesa del rito direttissimo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Eur