Europei Senior, l’Italcanottaggio in finale con dieci barche

Poznan – Nella giornata inaugurale degli Europei Assoluti di Poznan, l’Italia prosegue compatta e dei 21 equipaggi in gara ne piazza subito in finale 10: alle sei specialità già in finale diretta (otto maschile, i quattro di coppia Pesi Leggeri maschile e femminile – queste ultime due barche non olimpiche –, singolo PR1 femminile, doppio PR2 e quattro con PR3 misti – specialità paralimpiche), si aggiungono infatti altre quattro barche olimpiche: quattro di coppia Senior maschile, quattro senza, doppio e due senza Senior femminili.

Superano il turno e accedono alle semifinali, invece, altre sei barche olimpiche (due senza, doppio e quattro senza Senior maschili, i due doppi Pesi Leggeri, maschile e femminile, e il singolo Senior femminile). In semifinale anche il singolo pielle maschile, specialità non olimpica. Nei recuperi di domani saranno in gara altre tre barche (quattro di coppia Senior femminile, singolo PR1 maschile e singolo leggero femminile).

Scendendo nel dettaglio delle regate odierne accedono in finale, vincendo la batteria, tra i Senior il quattro di coppia maschile di Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Simone Venier e Luca Chiumento, e il quattro senza femminile di Chiara Ondoli, Alessandra Patelli, Kiri Tontodonati e Aisha Rocek. Sempre nella categoria Senior femminile, con il secondo posto, vanno in finale il doppio di Stefania Gobbi e Stefania Buttignon e il due senza di Laura Meriano e Carmela Pappalardo.

Agguantano la semifinale, vincendo sempre la batteria, anche il due senza Senior maschile di Giuseppe Vicino e Matteo Lodo, che hanno fatto registrare anche il miglior tempo di qualifica, e i due doppi leggeri: quello maschile di Pietro Willy Ruta e Stefano Oppo e quello femminile di Federica Cesarini e Valentina Rodini, oltre al singolo pielle maschile di Niels Alexander Torre.

Con il secondo posto in qualifica è semifinale anche per il quattro senza Senior maschile di Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo, mentre attraverso i recuperi staccano il pass per le semifinali di domani tra i Senior anche il doppio maschile di Emanuele Fiume e Andrea Cattaneo e il singolo femminile di Veronica Lisi. Non supera invece lo scoglio del primo turno Simone Martini che, nel singolo Senior maschile, disputerà la semifinale C/D.

Nei tre recuperi di domani, proveranno a strappare un posto in finale il quadruplo Senior femminile di Alessandra Montesano, Clara Guerra, Valentina Iseppi e Ludovica Serafini, il singolo PR1 maschile di Giuseppe Di Lelio e il singolo Pesi Leggeri femminile di Paola Piazzolla. Il via della seconda giornata di gare degli Europei Assoluti sul lago Malta domani è previsto per le 9.10, con il primo recupero dell’Italia alle ore 9.45.

(fonte@canottaggio.org/foto@mimmoperna)