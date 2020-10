Fiumicino – “La pista ciclabile che il nostro Comune ha donato alla città di Fiumicino è lasciata al degrado. In particolare, il tratto di pista che attraversa il corridoio C5 in direzione Parco Leonardo è quella che versa in uno stato di completo abbandono“. Così, in una nota stampa,. Alessio Coronas capogruppo di Forza Italia a Fiumicino.

“Quella che dovrebbe essere una possibilità di mobilità all’aria aperta – spiega il Capogruppo – per tutti i nostri concittadini, è diventata un luogo dove l’incuria fa da padrone, tra rifiuti vari, sterpaglie e cespugli troppo cresciuti al punto che invadono entrambi i sensi di marcia dedicati alle biciclette.

A cosa serve fare inaugurazioni, tagliare i nastri, se poi nessuno si preoccupa della manutenzione delle opere pubbliche? Lasciare in questo stato una risorsa preziosa per la nostra collettività, butta all’aria tutti gli sforzi fatti per costruirla”.

“Occorre un intervento di manutenzione urgente in quel tratto di pista, – conclude Coronas – seguito da interventi periodici che facciano tornare fruibile tutta la rete di piste ciclabili che attraversano il nostro territorio”.

